Dubai preko Bosne do prvog mesta pred plej-of ABA lige

Danas pre 1 sat
Košarkaši Dubaija pobedili su u Sarajevu domaću Bosnu 92:64 (28:12, 18:19, 21:16, 25:17), u utakmici poslednjeg osmog kola Top 8 faze ABA lige i obezbedili prvo mesto pred plej-of regionalnog takmičenja.

Dubai su predvodili Džanan Musa sa 15 poena uz pet asistencija, Kenan Kamenjaš sa 13 poena, osam skokova i četiri asistencije i Bruno Kaboklo sa 13 poena i pet skokova. Srpski reprezentativac Filip Petrušev pobedi je doprineo sa 11 poena i pet skokova, a njegov sunarodnik Aleksa Avramović sa 10 poena i šest asistencija. U ekipi Bosne najefikasniji sa 11 poena bio je Alfonso Plamer Tores sa 11 poena, Miralem Halilović postigao je 10 poena uz devet skokova, a Džerod
