Crna Gora: Osumnjičenom za trostruko ubistvo određen pritvor do 72 sata

PODGORICA - Vehidu Muriću (25), osumnjičenpm za trostruko ubistvo u podgoričkom naselju Stari aerodrom, određeno je zadržavanje do 72 sata.

Murić se sumnjiči da je ubio Rožajce Denisa (28) i Nezrina Hota (35) i Novopazarca Kenana Miraljemovića (56). Pritvor je Muriću određen nakon saslušanja u tužilaštvu. Advokat Murića je nakon salušanja rekao da je osumnjičen dao izjavu i odgovorio na sva pitanja. Ubistvo se dogodilo u noći između ponedeljka i utorka u stanu u podgoričkom naselju Stari aerodrom. Ubistvo je počinio hladnim oružjem, nakon čega se odvezao u Rožaje i majci priznao zločin. Nadležni su,