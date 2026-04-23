Otvoren vidikovac na 41. spratu Kule Beograd

Na 41. spratu Kule Beograd u naselju Beograd na vodi otvoren je danas vidikovac "Belgrade 360 Deck", a građani će moći da ga posete od 25. aprila.

Foto: Srđan Ilić Kula Beograd visoka je 168 metara, ima 42 sprata, a vidikovac nudi panoramu od 360 stepeni. Otvaranju su prisustvovali predsednik Srbije Aleksandar Vučić i direktor preduzeća Igl hils (Eagle Hills) Muhamed Alabar. "Nismo mi ovo pravili samo za bogate. Bogati ovde mogu da kupuju stanove i da žive, radujemo se tome, ali bio bih radostan kada sva vrata ovde budemo otvorili svim građanima i onim siromašnijim, da svi mogu da vide šta su izgradili, ovo