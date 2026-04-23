Martinesu nagrada s imenom slavnog Rusa

Trener košarkaša Valensije Pedro Martines proglašen je za najboljeg trenera Evrolige i dobitnik je priznanja "Aleksandar Gomeljski" za sezonu 2025/26, saopšteno je na sajtu takmičenja.

Martines je ove sezone sa Valensijom u Evroligi zabeležio 25 pobeda i 13 poraza, a španska ekipa je završila na drugom mestu na tabeli ligaškog dela takmičenja. On je dobio najviše glasova od trenera Evrolige, koji su su učestvovali u izboru. Trener Žalgirisa Tomas Masijulis završio je na drugom mestu u izboru za najboljeg trenera Evrolige, a zatim slede Jorgos Barcokas iz Olimpijakosa i Šarunas Jasikevičijus iz Fenerbahčea. Evroliga je navela da se ukupno 13