Željski: Margetićeva knjiga ima za cilj da naruši ugled predsednika Srbije

Na Sajmu knjiga u Sarajevu predstavljena je knjiga hrvatskog novinara Domagoja Margetića "Plati i pucaj - Tajne sarajevskih ljudskih safarija". Načelnik Uprave za analitiku u Bezbednosno-informativnoj agenciji Relja Željski rekao je da je knjiga tendenciozni politički pamflet, čiji je cilj narušavanje međunarodnog ugleda predsednika Srbije. Istakao je da je to deo šire hibridne kampanje protiv Srbije, koja je pre svega usmerena na pokušaj dehumanizacije predsednika