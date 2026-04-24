Sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 22 stepena

NOVI SAD - U Srbiji se ujutru na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije očekuje ponegde slab prizemni mraz, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren vetar, na istoku povremeno i jak, severozapadni. Jutarnja temperatura biće od 2 do 10 stepeni, a najviša dnevna od 18 do 22 stepena. U Novom Sadu će biti pretežno sunčano i toplo uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti. Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar. Očekuje se da će jutarnja temperatura biti od 5 do 8 stepeni, a najviša dnevna oko 19. Do kraja ove i početkom sledeće sedmice biće pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost i dnevnu