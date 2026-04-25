Sud u Beču presudio u korist evropskog poslanika Šidera protiv Novosti

Sud u Beču proglasio je srpski list Novosti krivim po tužbi evroposlanika Andreasa Šidera, utvrdivši da su o njemu iznosili lažne i tvrdnje bez osnove, rečeno je danas agenciji Beta iz Šiderovog kabineta..

Šider koji je šef delegacije Socijaldemokratske partije Austrije u Evropskom parlamentuje (EP) u decembru 2023. bio je deo posmatračke misije Evropskog parlamenta na izborima u Srbiji i potom predstavio izveštaj u kojem je ukazano na niz neregularnosti.

U obrazloženju presude navodi se da je on bio meta klevete na portalu Novosti upravo zbog te uloge i da su iznete tvrdnje bile neistinite i neutemeljene.

Novosti su u obavezi da plate sudske troškove u iznosu od 10.000 evra, objave ispravku i uzdrže se od sličnih tvrdnji u budućnosti.

Šider je ocenio da je "ova presuda važan simbol otpora" i izrazio nadu da to "neće biti poslednja presuda koja jasno postavlja granice srpskom režimu".

"Niko ne mora da se povinuje pritisku (predsednika Srbije Aleksandra) Vučića i njegovom uticaju na srpske medije. Vredi suprotstaviti se režimu i moguće je pobediti u toj borbi", izjavio je Šider.

(Beta, 25.04.2026)