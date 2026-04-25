N1 saznaje: Masovni odlasci iz SAJ-a

Od dolaska Igora Žmirića na čelo Specijalne antiterorističke jedinice početkom novembra prošle godine, ovu nekada elitnu jedinicu napustilo je oko 40 aktivnih pripadnika, saznaje N1.

Uglavnom su u pitanju odlasci u invalidsku ili preveremenu penziju na lični zahtev - zvanično. Nezvanično, glavni razlog za masovni odlazak je nemogućnost rada u atmosferi straha koja vlada od kako je Žmirić stupio na dužnost prvog čoveka SAJ-a. Osim toga, navodno je još desetak akivnih pripadnika predalo zahteve za odlazak u penziju, pa će jedinica u narednom periodu, ukoliko na zahteve bude pozitivnog odgovora, funkcionisati sa znatnim manjkom profesionalno