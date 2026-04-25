Lejkersi nadomak druge runde i "metle", Lebron našao "eliksir mladosti"

Košarkaši Los Anđeles lejkersa poveli su sa 3-0 protiv Hjuston roketsa u seriji prve runde NBA plej-ofa, slavivši kao gosti sa 112:108 posle produžetka.

Lejkersi briljiraju bez Luke Dončića i Ostina Rivsa, dok Hjuston roketsi nastavljaju sa bledim partijama, sa ili bez Kevina Durenta u sastavu. Gosti su "oteli" pobedu u Hjustonu posle produžetka, gde su Roketsi na svom terenu sustizali dvocifreni zaostatak od minus 15. Štaviše, Roketsi su na 40 sekundi do kraja vodili 101:95 i pored toga su dopustili protivniku da se domogne dodatnog perioda. Markus Smart je nanizao tri penala, a Lebron Džejms pogodio trojku za