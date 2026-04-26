SRCE: Država da ne dozvoli poskupljenje struje u 2027. sa MMF-om

Beta pre 42 minuta

Srbija centar (SRCE) zatražio je da prilikom predstojećih razgovora sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) država zauzme stav o reviziji cene struje, koja je dogovorena krajem prošle godine i da se nikako ne prihvati bilo kakvo poskupljenje struje za domaćinstva u 2027. godini.

"Sa delegacijom MMF režim je dogovorio da će struja za domaćinstva poskupeti najkasnije do 1. oktobra, a da planirano poskupljenje u svakom slučaju neće biti niže od inflacije izmerene indeksom potrošačkih cena, plus jedan procentni poen", navelo je SRCE i zatražilo, ako se to ne bude moglo izmeniti, da se nikako ne prihvati bilo kakvo poskupljenje za domaćinstva u 2027. godini.

Resorni odbor za energetiku te stranke naveo je da zvanični podaci Elektroprivrede Srbije (EPS) govore da je kompanija, iako je bila uvoznik struje u poslednje dve godine, u tim godinama ostvarila neto dobit.

"Ova neto dobit mogla je biti ostvarena jedino preko električne energije, koja je naplaćena od kupaca u Srbiji. To opet znači da su kupci u Srbiji ti koji svojim uplatama omogućavaju EPS da posluje pozitivno uprkos silnom isisavanju novca iz EPS od strane parazitskih firmi Srpske napredne stranke, počevši od transporta uglja do kojekakvih izmišljenih softverskih aplikacija", piše u saopštenju.

(Beta, 26.04.2026)

SRCE: U pregovorima sa MMF država da ne dozvoli poskupljenje struje u 2027.

SRCE: U pregovorima sa MMF država da ne dozvoli poskupljenje struje u 2027.

Nedeljnik pre 7 minuta
SRCE: U pregovorima sa MMF država da ne dozvoli poskupljenje struje u 2027.

SRCE: U pregovorima sa MMF država da ne dozvoli poskupljenje struje u 2027.

Serbian News Media pre 47 minuta
SRCE: Država da ne dozvoli poskupljenje struje u 2027. sa MMF-om

SRCE: Država da ne dozvoli poskupljenje struje u 2027. sa MMF-om

Radio sto plus pre 27 minuta
U pregovorima sa MMF država da ne dozvoli poskupljenje struje u 2027. godini

U pregovorima sa MMF država da ne dozvoli poskupljenje struje u 2027. godini

Nova pre 22 minuta
SRCE: U pregovorima sa MMF država da ne dozvoli poskupljenje struje u 2027.

SRCE: U pregovorima sa MMF država da ne dozvoli poskupljenje struje u 2027.

Pravo u centar pre 47 minuta
