Ubedljiva pobeda Crvene zvezde nad Partizanom

Insajder pre 21 minuta  |  Tanjug
Fudbaleri Crvene zvezde savladali su večeras Partizan rezultatom 3:0 u 179. večitom derbiju i obezbedili devetu uzastopnu titulu, ukupno 37. u istoriji.

Beograd, 26. aprila 2026. - Večiti derbi FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIČ/ bg Pred 30.000 gledalaca na stadionu Rajko Mitić, meč trećeg kola plej-ofa Superlige rešili su Strahinja Eraković u 18, Adem Avdić u 68. i Jung-vo Seol u 87. minutu. Zvezda je trećom pobedom protiv večitog rivala ove sezone potvrdila dominaciju i četiri kola pre kraja šampionata sa 82 boda stekla nedostižnu prednost. Ranije danas: OFK Beograd - Radnik 1:1, Novi Pazar - Čukarički 2:2. Od 20 sati
Povezane vesti »

Zvezda savladala Partizan u 179. derbiju i osvojili devetu uzastopnu titulu

Zvezda savladala Partizan u 179. derbiju i osvojili devetu uzastopnu titulu

RTV pre 17 minuta
Crvena zvezda savladala Partizan i osvojila 9. uzastopnu titulu

Crvena zvezda savladala Partizan i osvojila 9. uzastopnu titulu

Nedeljnik pre 7 minuta
Blagojević ne vidi sve crno: "Koliko god apsurdno zvučalo, zadovoljan sam na momente"

Blagojević ne vidi sve crno: "Koliko god apsurdno zvučalo, zadovoljan sam na momente"

Sportske.net pre 6 minuta
Zbiljić pecnuo večite: „Biće sigurno bolja utakmica nego derbi u Beogradu!“

Zbiljić pecnuo večite: „Biće sigurno bolja utakmica nego derbi u Beogradu!“

Hot sport pre 16 minuta
Fudbaleri Crvene zvezde pobedili Partizan i osvojili devetu uzastopnu titulu prvaka Srbije

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili Partizan i osvojili devetu uzastopnu titulu prvaka Srbije

Radio sto plus pre 7 minuta
Uživo, obraćanje Srđana Blagojevića: Trener Partizana analizira poraz od Crvene zvezde

Uživo, obraćanje Srđana Blagojevića: Trener Partizana analizira poraz od Crvene zvezde

Mondo pre 11 minuta
Dejan Stanković uzeo titulu i nije mu dosta: "Neću nikome ništa da poklanjam"

Dejan Stanković uzeo titulu i nije mu dosta: "Neću nikome ništa da poklanjam"

Mondo pre 11 minuta
Ubedljiv trijumf u derbiju: Crvena zvezda je šampion Superlige Srbije

Ubedljiv trijumf u derbiju: Crvena zvezda je šampion Superlige Srbije

Danas pre 32 minuta
Delegat sudija u Italiji suspendovao sam sebe

Delegat sudija u Italiji suspendovao sam sebe

Danas pre 1 sat
(VIDEO) Mark Markez izleteo sa staze, njegov brat odneo pobedu u Herezu

(VIDEO) Mark Markez izleteo sa staze, njegov brat odneo pobedu u Herezu

Danas pre 2 sata
Krunić u četvrtfinalu dubla na mastersu u Madridu

Krunić u četvrtfinalu dubla na mastersu u Madridu

Danas pre 1 sat
Ubedljiva pobeda Crvene zvezde nad Partizanom

Ubedljiva pobeda Crvene zvezde nad Partizanom

Insajder pre 21 minuta