Udarno! Nikola Jokić pod istragom!

NBA liga pokrenula je istragu zbog slučaja Nikole Jokića i Džejdena Mekdenijelsa! Razlog je njihov sukob u četvrtom meču NBA plej-ofa zapadne konferencije, u kome je Minesota povela sa 3:1 protiv Nagetsa.

Kako javlja Šems Čaranija, NBA je odlučila da sprovede istragu povodom sukoba. ESPN tvrdi da istraga uključuje razgovore sa igračima i sudijama koji su učestvovali u incidentu, kao i pregledanje video snimaka. Odluke o kaznama se očekuju pre pete utakmice, koja se igra u ponedeljak uveče u Denveru.