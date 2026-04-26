Rajaković nastavlja da piše istoriju - nova pobeda u plej-ofu

Košarkaši Toronto Reptorsa, koje sa klupe predvodi Darko Rajaković, uspeli su da iskoriste prednost domaćeg terena i po drugi put savladaju Klivlend Kavalirse, čime su seriju prve runde plej-ofa u potpunosti vratili u egal – 2:2.

U meču koji je obilovao tenzijom i preokretima, domaćin je slavio rezultatom 93:89, zakazavši tako ključni povratak serije u Ohajo. Od defanzivnog naboja do napadačke eksplozije Susret je počeo u neočekivano sporom ritmu, uz primat odbrana nad napadima, što nije uobičajena slika za NBA standarde. Prvo poluvreme proteklo je u znaku mučenja obe ekipe u završnici, a Toronto je na pauzu otišao sa minimalnom prednošću od 38:36. Koliko je igra bila čvrsta, najbolje