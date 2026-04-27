Pregled berze: crvena Evropa, rast u SAD, buđenje bitcoina

Pregovori u Pakistanu, koji su trebali da donesu trajniji mir na Bliski istok, završeni su pre nego što su i počeli, ali primirje zasad ostaje. "Mogu nas pozvati kad god žele", rekao je američki predsednik Donald Trump, ali njegovi ljudi više neće "obavljati 18-časovne letove da bi sedeli i razgovarali ni o čemu".

Ormuski moreuz tako i dalje zatvaraju i SAD i Iran, dok u međuvremenu barel nafte brent košta (terminski ugovori) preko 105 dolara, a zapadnoteksaška WTI manje od 95. Dodajmo da je još krajem prošle nedelje brent koštao blizu 90 dolara po barelu, što predstavlja rast od oko 15 odsto. Istina je i da smo se krajem marta približili granici od 120 dolara po barelu. Sa Intelom od očaja do euforije Krajem nedelje smo ponegde pratili rast i na tržištima akcija.