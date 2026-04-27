Fudbaleri TSC-a poklekli u Bačkoj Topoli: Lučancima ceo plen

Nije dugo trajao nalet TSC. Posle pobeda nad Kruševljanima i Subotičanima, Mladost iz Lučana savladala je Sivićeve „lavove“ sa 2:1.

Poveo je domaćin preko Bosića, imao sve u svojim rukama, stvarao šanse ali bez konkretizacije što su Lučanci kaznili. Čak i kada je strelac Bosić dobio crveni karton, TSC je imao stativu, ali je ostao „kratkih rukava“. Strateg Bačkotopolčana Tomislav Sivić nije bio zadovoljan fizičkom spremom igrača. –Borimo se sa milion problema. Sa povredama, kartonima, fizičkom spremom, sve što je bitno za plej-aut. Mogućnost rotiranja je minimalna, ova ekipa u ovom trenutku