Vreme danas na severu oblačno, u ostatku zemlje pretežno sunčano i toplo

Na severu Srbije danas će biti umereno oblačno, a u ostatku zemlje pretežno sunčano i toplo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutro hladno, na jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde sa slabim prizemnim mrazem. Sredinom dana i posle podne umereno naoblačenje sa severa će se proširiti i na ostali deo zemlje, ali će se zadržati uglavnom suvo vreme dok se kiša i kratkotrajni pljuskovi očekuju tek ponegde na jugu i jugozapadu. Duvaće slab i umeren, istočni i severoistočni vetar. Jutarnja temperatura biće od dva do devet, a najviša dnevna od 20 do 25 stepeni. U Beogradu će biti pretežno sunčano