Šta znači referendumska atmosfera sa više lista na izborima?

Iako se glavno pitanje o formatu za izlazak na izbore pomerilo sa "koliko kolona" na "koje kolone", i dalje istrajava ideja o "referendumskoj atmosferi" kao uslovu za pobedu.

S obziom na to da će na izbore, kako sada izgleda, izaći barem tri opozicione liste, pitanje je može li se do takve atmosfere doći i kako je iskoristiti. Od ispostavljanja studentskog zahteva za izborima, glavna tema u javnosti postala je u koliko će kolona opozicioni akteri na izbore izaći i u kom formatu, piše Danas. Iako je studentski pokret izdao niz saopštenja u kojima se ograđivao od opozicije, te naglasio da na studentskoj listi, koji će birati studenti ne