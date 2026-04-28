Menšik bolji od Hačanova za osminu finala Madrida

Češki teniser Jakub Menšik plasirao se u osminu finala mastersa u Madridu, pošto je večeras u trećem kolu pobedio 16. igrača sveta Rusa Karena Hačanova posle dva seta, 6:4, 7:6.

Meč je trajao sat i 49 minuta. Menšik, 27. igrač sveta, je jedini brejk na meču osvojio u poslednjem, 10. gemu prvog seta. Češki teniser zabeležio je 14 asova, dok je Hačanov osvojio devet poena direktno iz servisa. Menšik će u osmini finala igrati protiv trećeg tenisera sveta Nemca Aleksandra Zvereva.