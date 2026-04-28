Menšik bolji od Hačanova za osminu finala Madrida

Nova pre 4 sati
Češki teniser Jakub Menšik plasirao se u osminu finala mastersa u Madridu, pošto je večeras u trećem kolu pobedio 16. igrača sveta Rusa Karena Hačanova posle dva seta, 6:4, 7:6.

Meč je trajao sat i 49 minuta. Menšik, 27. igrač sveta, je jedini brejk na meču osvojio u poslednjem, 10. gemu prvog seta. Češki teniser zabeležio je 14 asova, dok je Hačanov osvojio devet poena direktno iz servisa. Menšik će u osmini finala igrati protiv trećeg tenisera sveta Nemca Aleksandra Zvereva.
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Medvedev, Rud i Cicipas u osmini finala Mastersa u Madridu

Medvedev, Rud i Cicipas u osmini finala Mastersa u Madridu

Politika pre 52 minuta
Pobeda karijere mu je protiv Novaka u velikom finalu, sada u neizvesnom meču osigurao osminu finala Mastersa

Pobeda karijere mu je protiv Novaka u velikom finalu, sada u neizvesnom meču osigurao osminu finala Mastersa

Telegraf pre 2 sata
Senzacija u Madridu: Malo poznati Belgijanac izbacio petog igrača sveta

Senzacija u Madridu: Malo poznati Belgijanac izbacio petog igrača sveta

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MadridČeška

Sport, najnovije vesti »

Kreće borba za titulu! Trener Radničkog Aleksa Brđović: Smatram da smo favoriti protiv Vojvodine

Kreće borba za titulu! Trener Radničkog Aleksa Brđović: Smatram da smo favoriti protiv Vojvodine

Kurir pre 37 minuta
Denver - Minesota: Biti ili ne biti za Jokića i Nagetse!

Denver - Minesota: Biti ili ne biti za Jokića i Nagetse!

Kurir pre 37 minuta
UŽIVO: Nagetsi oslabljeni u meču odluke

UŽIVO: Nagetsi oslabljeni u meču odluke

Sport klub pre 7 minuta
Mika Murinen nastavlja karijeru na Univerzitetu Arkanzas

Mika Murinen nastavlja karijeru na Univerzitetu Arkanzas

Politika pre 27 minuta
Slukas Kostas propušta četvrtfinalnu seriju Evrolige

Slukas Kostas propušta četvrtfinalnu seriju Evrolige

Politika pre 27 minuta