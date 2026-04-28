Stručnjak objašnjava šta da radite ako pogrešite uključenje na auto-put i nađete se u kontra smeru

Nova pre 3 sata
Nakon saobraćajne nesreće u kojoj je juče na auto-putu kod Rume poginulo četvoro ljudi zbog vožnje u kontra smeru, Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja objašnjava za Nova.rs kako da izbegnete tragediju ako vam se dogodi da pogrešite uključenje i nađete se u suprotnoj traci na auto-putu.

"Ukoliko vozači primete da su pogrešili skretanje i došli u suprotan smer, odmah pale sva četiri i prestrojavaju se u zaustavnu traku. Ukoliko postoje uslovi da se bezbedno okrenu i vrate u dobar pravac, to je ono što treba da učine sa velikim oprezom. Međutim, ukoliko smatraju da nemaju takve uslove jer je gust saobraćaj ili se plaše, smatraju da nemaju dovoljno vozačkog iskustva ili sposobnosti, trebalo bi odmah da pozovu saobraćajnu policiju", rekao je Okanović.
