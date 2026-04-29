Niš: Počelo suđenje studentu za napad na gradonačelnika

Beta pre 35 minuta

U Višem sudu u Nišu je počelo suđenje studentu Arsenu Milosavljeviću osumnjičenom da je gradonačelnika Dragoslava Pavlovića, 21. marta prošle godine, najpre vređao, a potom gađao jajima.

Student se, kako je navedeno u opštužnici, tereti za nasilničkog ponašanja na javnom skupu, a na ročištu je negirao krivicu, dok se gradonačelnik danas nije pojavio u sudnici.

Tužiteljka Višeg javnog tužilaštva Lidija Simović kazala je da tužilaštvo ostaje pri optužnici da je Milosavljević kao učesnik javnog skupa fizički napao Pavlovića koji se sa grupom ljudi vraćao iz Oficirskog doma.

"Milosavljević je dotrčao do gradonačelnika izvikujući 'Prodani sendvičari'. Kada im je prišao bliže bacio je jedno jaje, a potom još jedno i njime pogodio drugog učesnika skupa. Milosavljević je u tom trenutku bio svestan da čini krivično delo", kazala je Simović.

Pravni zastupnik studenta, advokat Jovan Rajić je rekao da odbrana u celosti osporava navode iz optužnice.

On je istakao je da Milosavljeviću može eventualno da se sudi u Prekršajnom sudu, zbog remećenja javnog reda i mira, a nikako pred Višim sudom zbog nasilnikog ponašanja na javnom skupu.

Prema njegovim rečima, Milosavljević nije vređao gradonačelnika, a ne osporava da je bacio dva jajeta.

"U radnjama okrivljenog nema elemenata fizičkog napada jer nema primene sile koja je podobna da izazove patnju i bol. Jaje nije podobno da se krivično delo izvrši, a ne postoji ni štetna posledica", istakao je Rajić.

Prema njegovim rečima iz spisa predmeta proizilazi da Pavlović nije pogođen jajima koje je bacio Milosavljević.

"Sporno je i da li se radilo o javnom skupu, a to je neophodno da bi postojalo krivično delo koje se Arsenu stavlja na teret. Postoje elementi prekršaja za koje je nadležan Prekršajni, a ne Viši sud", istakao je Rajić.

On je zatražio da svedoci budu saslušani pred sudom, a ne da se njihovi iskazi dati u tužilaštvu pročitaju pred sudom.

"Prilikom saslušanja svedoka u tužilaštvu nisu uvažene primedbe branioca. Ispitivanje je bilo tendenciozno i sugestivno", naglasio je Rajić.

Glavni pretres biće nastavljen 28. maja, saslušanjem gradonačelnika Niša i dvojice svedoka.

Predsednica sudskog veća najavila je da će Pavlović biti kažnjen sa 20.000 dinara, ukoliko ne opravda današnji nedolazak na ročište, pošto je uredno pozvan.

Manji broj građana i studenata okupio se danas ispred zgrade Višeg suda kako bi pružili podršku Milosavljeviću.

(Beta, 29.04.2026)