Novi superkompjuter pušten u rad u data centru u Kragujevcu

U Državnom data centru u Kragujevcu u četvrtak su u rad pušteni novi superkompjuter i solarni paneli, što je omogućilo da njegov energetski kapacitet bude povećan na 14 megavata (MW).

Kako je najavljeno, do kraja ove godine iz Francuske bi trebalo da bude nabavljen i treći superkompjuter. Data centar, koji ima dva objekta površine oko 14.000 kvadrata, otvoren je u decembru 2020. godine i u njemu se čuvaju podaci svih građana i privrede, ali i komercijalnih korisnika, primenom najviših standarda bezbednosti. U tom centru se nalazi Nacionalna platforma za veštačku inteligenciju (AI) - superkompjuter poslednje generacije koji je besplatno dat na