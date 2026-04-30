VMA: Tokom noći 12 saobraćajnih nezgoda

U Beogradu se desilo 12 saobraćajnih udesa u kojima niko nije teže povređen, saopštila je Vojnomedicinska akademija (VMA), koja je noćas bila dežurna zdravstvena ustanova. Lekarske ekipe su imale dosta posla i susrele su se sa velikim brojem povreda koje su nastale u različitim okolnostima, prenela je Radio televizija Srbije (RTS). Po rečima lekara VMA, poslednjih dana je povećan broj moždanih udara, a to je verovatno povezano sa promenom vremena.