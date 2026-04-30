Partizan dominirao protiv Slobode, debitovao Lovernj

Košarkaši Partizana očekivamo su slavili protiv Slobode iz Užica u prvom meču četvrtfinala KLS liga sa 103:77.

Ovaj duel je obeležio povratak Žofri Lovernja u dres crno-belih. Gosti su hrabro otvorili duel protiv crno-belih, svesni da u meč ulazi bez rezultatskog pritiska. Ekipa trenera Vladimir Đokić, nekadašnjeg učesnika fajnal-fora Evrolige sa Partizanom iz 1998. godine, odigrala je vrlo raspoloženo u uvodnoj deonici. Užičani su posebno bili precizni van linije 6,75, pogodivši četiri od šest šuteva za tri poena, dok KK Partizan u istom periodu nije uspeo da ubaci nijednu