Sjajna pobeda Srpkinje: Krunić i Mladenović u polufinalu Madrida

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i njena partnerka u dublu Kristina Mladenović plasirale su se u polufinale turnira u Madridu, pošto su pobedile američko-tajvanski dubl Sofiju Kenin i Su Vej Sje posle tri seta, 3:6, 6:4, 10:4.

Krunić i Mladenović pobedile su posle sat i 21 minuta. Kenin i Sje su u prvom setu povele 5:1, sačuvale su prednost brejka i povele u meču. One su posle brejka u sedmom gemu drugog seta povele 4:3, ali su Krunić i Mladenović posle toga osvojile tri uzastopna gema i izborile treći set. Krunić i Mladenović su dobro počele, povele su 7:2, a treći set dobile su posle prve meč lopte 10:4. One će u polufinalu igrati protiv drugih nosioca američko-češkog dubla Tejlor
