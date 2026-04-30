Veliki udarac za PSŽ, Hakimi propušta revanš protiv Bajerna

Pari Sen Žermen pretrpeo je ozbiljan udarac pred revanš polufinala Lige šampiona, pošto je potvrđeno da Ašraf Hakimi neće moći da pomogne saigračima u Minhenu.

Marokanski reprezentativac doživeo je povredu butnog mišića desne noge u samom finišu prvog meča, tačnije u 88. minutu, a detaljni lekarski pregledi pokazali su da je oštećenje takve prirode da zahteva mirovanje od najmanje dve nedelje. Ovaj izostanak dolazi u trenutku kada Parižani brane minimalnu, ali zlata vrednu prednost iz prve utakmice. Podsetimo, PSŽ je na svom terenu slavio protiv Bajerna sa neverovatnih 5:4 u jednom od najuzbudljivijih mečeva u istoriji