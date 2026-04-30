Partizan ubedljivo savladao Slobodu

BEOGRAD - Košarkaši Partizana savladali su večeras Slobodu iz Užica rezultatom 103:77 i poveli 1:0 u četvrtfinalu Superlige Srbije.

Crno-bele su predvodili Arijan Lakić sa 20 i povratnik Žofri Lovernj sa 17 poena. Mario Nakić ubacio je 13, a Aleksej Pokuševski 12 poena. Kod Užičana Milan Šuškavčević postigao je 20, a Đorđe Božić 17 poena. Revanš meč igra se 2. maja u Užicu, a ekipa koja prva dođe do dve pobede izboriće plasman na Fajnal-for. Penjaroja: Imali smo problema, ali pobedom je ostvaren primarni cilj Imali smo problema u prvom poluvremenu, posebno u prvoj deonici. Rival je igrao sa