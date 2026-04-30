Srednji kurs dinara za evro 117,3952 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće danas 117,3952 dinara, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar juče je slabiji za 0,2 odsto i iznosi 100,4408 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 1,5 odsto nego pre mesec dana, a od početka godine za 2,6 odsto, dok je na godišnjem nivou niži za 0,5 odsto.