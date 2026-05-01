NBS: Domaće firme mogu naplaćivati strancima u devizama online

Narodna banka Srbije potvrdila je da domaće kompanije mogu da naplaćuju svoje proizvode i usluge u stranoj valuti od kupaca iz inostranstva (nerezidentnih kupaca), prilikom onlajn prodaje – elektronske trgovine, saopštio je NALED.

Time se, kako se navodi u saopštenju, olakšava onlajn poslovanje i unapređuje konkurentnost domaće e-trgovine, te povećava izvoz i ubrzava uključivanje naše privrede u globalne tokove elektronskog poslovanja. Pozitivnim mišljenjem NBS na inicijativu Saveta za male biznise NALED-a realizovana je, kako je saopšteno – jedna od prioritetnih preporuka Sive knjige inovacija, piše N1. „Sve veći broj preduzeća u Srbiji, uključujući i startape, svoje proizvode i usluge