Počeli procesi za vanredne parlamentarne izbore na Kosovu

Beta pre 27 minuta

Centralna izborna komisija Kosova (CIK) utvrdila je da danas počinje rok za prijavu za sertifikaciju novih partija, kao i za podnošenje lista kandidata za poslanike.

Na osnovu plana aktivnosti koji je usvojila CIK, rok za prijavu traje do 10. maja, dok rok za liste kandidata ističe 12. maja.

U sredu, 6 maja počinje rok za registraciju birača iz dijaspore, koja traje do 12 maja.

Prema kalendaru koji je usvojila CIK, predizborna kampanja počinje 28. maja i traje do 7. juna u 7.00 časova, kada se otvaraju biračka mesta.

CIK je usvojila i budžet za vanredne izbore u iznosu od oko 11 miliona evra.

Srpska lista: CIK nam smanjio zastupljenost u izbornim komisijama

Srpska lista saopštila je da joj je odlukom Centralne izborne komisije Kosova (CIK) smanjen broj mesta u opštinskim izbornim komisijama, navodeći da će imati predstavnike u 14 od ukupno 38 opština, uprkos protivljenju njenog člana u CIK-u.

U saopštenju koje prenosi Radio Kim, Srpska lista navodi da se time nastavlja praksa uskraćivanja mogućnosti da prati i kontroliše izborni proces na Kosovu.

"A to pokreće sumnju u izborni proces, imajući u vidu rezultate prethodnih izbora kada su naši politički protivnici a miljenici (premijera na dužnosti Kosova Aljbina Kurtija) dobijali albanske glasove u sredinama gde decenijama nema Srba", navode u saopštenju.

Takođe dodaju da, pošto su ovo četvrti parlamentarni izbori na Kosovu u godinu i po dana, "po četvrti put suočavaju sa istom situacijom".

Srpska lista poručuje i da, iako imaju pravo na žalbu, dovode u pitanje njenu svrhu, jer dosadašnje žalbe "čak i kada bi bile usvojene, nisu donele nikakvu pozitivnu promenu".

Takođe ocenjuju da su međunarodni posmatrači ovu temu "ostavljaju po strani, ili nerado pominjali u par rečenica legalizujući ovakvo ponašanje CIK-a, ocenjujući izbore kao demokratske i inkluzivne".

Prevremeni parlamentarni izbori na Kosovu zakazani su za 7. jun.

Do raspisivanja izbora došlo je nakon što skupština Kosova nije uspela da izabere predsednika u ustavnom roku, koji je istekao 28. aprila.

(Beta, 02.05.2026)

Povezane vesti »

Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoParlamentarni izboriIzbori

Društvo, najnovije vesti »

