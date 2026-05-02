Kada se muškarci ne osećaju dovoljno muževno

Snažan, dominantan, onaj koji finansijski izdržava porodicu: kada muškarci smatraju da ne ispunjavaju ove stereotipne uloge, to može imati primetne posledice – ne samo po njih same. Na to ukazuje jedna metastudija.

Šta se događa kada muškarci imaju osećaj da nisu dovoljno muževni? Jedna socio-psihološka studija pokazuje da takav osećaj ima vidljive posledice po čitavo društvo. Metastudija je objavljena u stručnom časopisu Personality and Social Psychology Review. Istraživački tim nemačkih univerziteta u Kajzerslautern-Landaou i Kaselu analizirao je više od 100 studija koje su se bavile pitanjem - šta se dešava kada se muškarci osećaju nesigurno ili ugroženo u pogledu svoje