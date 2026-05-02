Vučić: Rešenje za NIS kreće se u dobrom smeru

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se rešenje situacije oko Naftne industrije Srbije (NIS), uprkos svim poteškoćama, kreće u dobrom smeru i najavio je da će u ponedeljak ili utorak imati sastanke sa mađarskim partnerima. "Što se NIS tiče, ponovo smo razmenili shareholders agreements (sporazume akcionara, prim.

N1) sa mađarskom stranom. Nadam se da ćemo uskoro sve rešiti", rekao je Vučić u telefonskom uključenju za TV Informer. On je ocenio da situacija nije jednostavna, ali da se stvari kreću u dobrom smeru, uprkos svim teškoćama, skrenuvši pažnju i na povećano trošenje rezervi. "Gubimo veliki novac. Mi smo obezbedili finansijske jastuke, imamo dobru monetarnu i fiskalnu politiku, uvek smo vodili računa da imamo mnogo novca na računu i možemo to da izdržimo", rekao je