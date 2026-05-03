Beograd: Petarda bačena kod "Ribnikara" tokom pomena

Beta pre 43 minuta

Tokom odavanja pošte stradalima ispred beogradske Osnovne škole "Vladislav Ribnikar" nepoznata osoba je sa obližnje zgrade bacila petardu među okupljene građane, preneo je portal N1.

Na snimku koji je taj medij objavio čuje se buka koju je izazvalo pirotehničko sredstvo. Reporter Bete je izvestio da je neposredno pre veoma glasne petarde (ili topovskog udara) bio aktiviran i alarm na jednom od automobila parkiranom u blizini škole.

Okupljeni građani su se uznemirili, a na licu mesta su bili i pripadnici policije koji su ušli u zgradu odakle je navodno bačena petarda. Očevici tvrde da je to zgrada bivše kineske ambasade i grčkog konzulata, koja se trenutno renovira.

U Birou za informisanje Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) agenciji Beta je rečeno da još uvek nisu poznati detalji u vezi sa tim incidentom.

Danas se navršava tri godine od masovnog ubistva u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" kada je trinaestogodišnji đak K. K. ubio devetoro učenika i čuvara škole, a ranio šest osoba.

Od jutros se građani okupljaju ispred te obrazovne ustanove i odaju poštu stradalima.

(Beta, 03.05.2026)

