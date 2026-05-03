Evropski parlament: Novinari da rade bezbedno, bez pretnji
Evropski parlament je danas, povodom Međunarodnog dana slobode medija, ponovio svoju "nepokolebljivu posvećenost" tome da novinari treba da obavljaju svoj posao "bezbedno, bez pretnji, nasilja i zastrašivanja".
Predsednica Evropskog parlamenta Roberta Mecola izjavila je na mreži Iks da "hrabrost ne treba da bude u opisu radnog mesta novinara, a ipak suviše često jeste".
"Novinarstvo nije samo posao, to je javni servis, stub naše demokratije i zato je vaša reč toliko važna", rekla je Mecola.
Ona je dodala da će zato Evropski parlament uvek biti saveznik u odbrani slobode govora i zaštiti onih koji izveštavaju i kada je izveštavanje pod pretnjom.
"To smo pokazali preko evropskog Zakona o slobodi medija i preko anti Slapp zakona koji sprečavaju zloupotrebu sudskih slučajeva namenjenih posebno protiv novinara", rekla je Mecola.
(Beta, 03.05.2026)