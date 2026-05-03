Evropski parlament: Novinari da rade bezbedno, bez pretnji

Beta pre 1 sat

Evropski parlament je danas, povodom Međunarodnog dana slobode medija, ponovio svoju "nepokolebljivu posvećenost" tome da novinari treba da obavljaju svoj posao "bezbedno, bez pretnji, nasilja i zastrašivanja".

Predsednica Evropskog parlamenta Roberta Mecola izjavila je na mreži Iks da "hrabrost ne treba da bude u opisu radnog mesta novinara, a ipak suviše često jeste".

"Novinarstvo nije samo posao, to je javni servis, stub naše demokratije i zato je vaša reč toliko važna", rekla je Mecola.

Ona je dodala da će zato Evropski parlament uvek biti saveznik u odbrani slobode govora i zaštiti onih koji izveštavaju i kada je izveštavanje pod pretnjom.

"To smo pokazali preko evropskog Zakona o slobodi medija i preko anti Slapp zakona koji sprečavaju zloupotrebu sudskih slučajeva namenjenih posebno protiv novinara", rekla je Mecola.

(Beta, 03.05.2026)

