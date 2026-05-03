Inter je novi šampion Serije A, slavlje može da počne

Fudbaleri Intera osvojili su titulu u italijanskoj Seriji A, pošto su u meču 35. kola na svom terenu pobedili Parmu sa 2:0.

Golove za tim iz Milana postigli su Markus Tiram u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena i Henrih Mihtarjan u 80. minutu. Inter tri kola pre kraja ima nedostižnih 12 bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Napoli. Ovo je milanskom klubu 21. titula prvaka Italije, a poslednju su osvojili pre dve godine. Parma se nalazi na 12. mestu Serije A sa 42 boda. U narednom kolu Inter gostuje Laciju, sa kojim se 13. maja sastaje i u finalu Kupa Italije, a Parma dočekuje