Real pobedom nad Espanjolom odložio Barselonino slavlje titule

Fudbaleri Real Madrida savladali su na gostovanju Espanjol rezultatom 2:0 u 34. kolu španske Primere i tako odložili moguće Barselonino slavlje titule.

Dvostruki strelac bio je Vinisijus Žunior, koji je golovima u drugom poluvremenu doneo važan trijumf "kraljevskom klubu“, ujedno i prvi meč bez primljenog gola još od 8. februara. Espanjol je bolje otvorio utakmicu i već u trećem minutu imao priliku da povede, ali je Roberto Fernandes šutirao pored gola. Domaći su bili ravnopravan rival u prvom delu, a viđena je i sporna situacija u 25. minutu, kada je Omar El Hilali dobio direktan crveni karton zbog prekršaja nad