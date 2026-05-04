Putin jednostrano proglasio prekid vatre sa Ukrajinom 8. i 9. maja

Beta pre 9 minuta

Predsednik Rusije Vladimir Putin je proglasio dvodnevni prekid vatre u ratu sa Ukrajinom 8. i 9. maja, kako bi obeležio godišnjicu poraza nacističke Nemačke u Drugom svetskom ratu.

To je danas saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane dodajući da računa na to da će i ukrajinska strana postupiti isto, te da će Rusija pokrenuti masovni odmazdni raketni udar na centar Kijeva ukoliko Ukrajina pokuša da ometa proslave Dana pobede.

"Uprkos sposobnostima koje su nam na raspolaganju, Rusija se prethodno uzdržavala od takvih akcija iz humanitarnih razloga", naveli su iz ministarstva.

Još su saopštili da su spremni da deluju ako prekid vatre ne bude poštovan.

"Upozoravamo civilno stanovništvo Kijeva i osoblje stranih diplomatskih predstavništava na potrebu da pravovremeno napuste grad", navodi se u saopštenju, prenosi Rojters.

Zelenski: Ukrajina nije obaveštena o prekidu vatre 9. maja, o kome se dogovaraju SAD i Rusija

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajina nije dobila nijednu zvaničnu ponudu u vezi jednodnevnog prekida vatre 9. maja, o kome se dogovaraju SAD i Rusija.

Predsednik je takvu ponudu nazvao "nepoštenom".

"Ovo je rat Rusije protiv Ukrajine. Ako se dogovaraju Amerika i Rusija, važno je da naša strana zna o čemu se razgovara. Prekid vatre na jedan dan, a pre toga ubijanje naših ljudi - to je nepošteno", rekao je Zelenski.

On je naveo nedavne ruske napade na Dnjepar i Merefu u Harkovskoj oblasti, gde su ljudi, uključujući i decu, ubijeni ili povređeni.

"Posle takvih napada, zaustaviti raketne i udare dronovima po ukrajinskim gradovima na jedan dan pre parade (u Moskvi), a već ujutru posle 9. maja oni će nas ponovo ubijati", rekao je on, prenosi ukrajinski javni servis.

Zelenski je ranije izjavio da se Rusija boji pojave ukrajinskih dronova tokom parade u Moskvi 9. maja, i dodao da će ovogodišnji događaj prvi put u dugo vremena biti održan bez vojne tehnike.

Predsednik Rusije Vladimir Putin je nedavno sat i po telefonom razgovarao sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, između ostalog, o spremnosti ruskog lidera da proglasi "primirje" povodom 9. maja.

Tramp je tokom brifinga nakon razgovora rekao da je predložio Putinu "mali prekid vatre" i dodao da, po njegovom mišljenju, Putin to može da učini. Takođe je naveo da je, po njegovom mišljenju, Putin odavno bio spreman da postigne dogovor, ali da su "neki ljudi otežali njegovu mogućnost da to uradi".

Zelenski je i nakon toga rekao da Ukrajina nije obaveštena.

(Beta, 04.05.2026)