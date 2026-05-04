Real odložio slavlje Barselone, Vinisijus dva puta pogodio

Fudbaleri Real Madrida pobedili su u Barseloni ekipu Espanjola sa 2:0, u utakmici 34. kola španske La lige.

Oba gola za madridski tim postigao je Vinisijus Žunior u 55. i 66. minutu. Za Espanjol je ceo meč branio srpski golman Marko Dmitrović. Real Madrid četiri kola pre kraja zauzima drugo mesto na tabeli La lige sa 77 bodova, 11 manje u odnosu na vodeću Barselonu. Espanjol na 13. mestu ima 39 bodova, a od zone ispadanja dele ga pet bodova. Real Madrid u narednom kolu očekuje gostovanje Barseloni u "El klasiku", a Espanjol gostuje Sevilji.