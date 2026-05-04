Totenhem pobedio Aston Vilu i izašao iz zone ispadanja

Fudbaleri Totenhema pobedili su u Birmingemu ekipu Aston Vile sa 2:1 u utakmici 35. kola Premijer lige.

Golove za londonski tim postigli su Konor Galager u 12. i Rišarlison u 25. minutu. Jedini pogodak za domaći tim upisao je Emilijano Buendija u šestom minutu nadoknade drugog poluvremena. Aston Vila se tri kola pre kraja Premijer lige nalazi na petom mestu, poslednjem koje vodi u Ligu šampiona, sa 58 bodova. Totenhem se nalazi na 17. poziciji, tik iznad zone ispadanja, sa 37 bodova. U sledećem kolu Aston Vila gostuje Barnliju, a Totenhem dočekuje Lids.
