Stanković: Momci zaslužili pun stadion protiv Novog Pazara

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković pozvao je navijače da u subotu u što većem broju ispune stadion "Rajko Mitić" na utakmici protiv Novog Pazara, koja će biti posvećena obeležavanju 40 godina bratstva sa navijačima grčkog Olimpijakosa.

Fudbaleri Crvene zvezde ostvarili su pobedu u 34. kolu Superlige Srbije, pošto su na gostovanju savladali ekipu Čukaričkog rezultatom 2:1. Nakon utakmice na Banovom brdu, šef stručnog štaba crveno-belih Dejan Stanković izneo je utiske i najavio sledeći meč, koji će imati poseban značaj za klub i navijače. "Zadovoljan sam odnosom i pristupom. Greške su sastavni deo našeg posla, jedino što mi je malo upalo u oko jeste to što smo imali dosta šansi, ali ih nismo