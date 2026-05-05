Minesotin prkos ne jenjava, Vembanjama uzalud oborio rekord

Košarkaši Minesota timbervulvsa su poveli sa 1-0 protiv San Antonio sparsa u drugoj rundi plej-ofa, trijumfom 104:102.

Drastično oslabljeni Timbervulvsi nastavljaju da prave probleme ekipama sa prednošću domaćeg terena. Entoni Edvards se neočekivano rano vratio posle povrede kolena i značajno doprineo svom timu da slavi protiv Sparsa. Čestim smenama u vođstvu od početka utakmice je došao kraj sredinom poslednje deonice, kad gosti čine seriju 14:2 za 95:86. Koš Dilana Harpera smanjio je zaostatak Sparsa na 104:102 na 30 sekundi do kraja, ali nije bilo prilike za preokret ili