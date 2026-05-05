Danas se obeležava Svetski dan higijene ruku

BEOGRAD - Svetski dan higijene ruku obeležava se danas pod sloganom "Akcija spasava živote" i ima za cilj da održava visok nivo svesti o značaju higijene ruku u zdravstvenoj zaštiti na globalnom nivou, kao i da podstakne i podrži kontinuirano unapređenje prakse na lokalnom i nacionalnom nivou, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Navode da kroz obeležavanje ovog dana ukazuju na značaj stalne edukacije i podizanja svesti o pravilnoj higijeni ruku, kao i na značaj njene primene i praćenja u definisanim situacijama. Ciljevi ovogodišnje kampanje obuhvataju i uključivanje higijene ruku u akcione planove i standardne operativne procedure rada zdravstvenih ustanova. "Adekvatna higijena ruku je neizostavan element prevencije i suzbijanja infekcija i predstavlja praktičan pristup zasnovan na