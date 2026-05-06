Đilas (SSP): Vučićeve izjave su dokaz da treba da budemo ponosni na 5. oktobar

Lider Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas ocenio je danas da je izjava Aleksandra Vučića, da su petooktobarsku revoluciju izveli ljudi koji su bili "najgori šljam" zapravo "najbolji dokaz da smo bili u pravu i da treba da budemo ponosni na to što smo tog 5. oktobra uradili".

Đilas je u saopštenju naveo da su po Vučiću šljam bili i Zoran Đinđić i Vojislav Koštunica" (tadašnji predsednici Demokratsek stranke i Demokratske stranke Srbije, predvodnici obaranja režima Miloševića i Šešelja).

"Po Vučiću, šljam su bili profesori, studenti, radnici, majke i očevi - cela Srbija koja je htela slobodu i borila se za priznavanje izborne volje naroda", dodao je Đilas.

Lider SSP je naveo i da su "šljam za Vučića ljudi koji su godinama rizikovali karijeru, slobodu i život boreći se za demokratiju koju je Vučić, čim je došao na vlast, počeo da guši i to čini svih ovih 14 godina".

"Da je 5. oktobra gledao kako najgori šljam isplivava - kaže čovek koji je bio deo režima koji je ubio Slavka Ćuruviju i Ivana Stambolića - režima koji je tuđe sinove slao u rat i zbog koga su mnoge majke obukle crninu, režima koji nas je izopštio iz sveta, režim kojeg su se grozile i Amerika i Evropa i Rusija", naveo je Đilas.

Prema njegovim rečima, taj režima je ekonomski uništio Srbiju i zbog njega su stotine hiljada pametnih i sposobnih ljudi napustili svoju zemlju da se nikad više ne vrate.

"Nikada nismo uspeli da se u potpunosti oporavimo od vlasti Miloševića, Šešelja, Nikolića, Vučića (... ) Taman kad smo počeli da stižemo one koji su nas pretekli '90. godina prošlog veka, oni su se vratili na vlast", podsetio je lider SSP.

Đilas je ocenio i da su naprednjaci vratili Srbiju "u godine kriminala, reketiranja, sukoba sa komšijama i većim delom sveta".

"Tih devedesetih su velikog rektora Rajka Vračara i mene, studenta prorektora, smenili ovi isti ljudi. Tada sam im poručio da je to najbolja preporuka za moj dalji život", kazao je Đilas.

Lider SSP je dodao da "danas milione ljudi koji su na izborima glasali za promene i potom se na ulici izborili za slobodu Šeseljev potrčko naziva šljamom".

"To je najbolji dokaz da smo bili u pravu i da i danas treba da budemo ponosni na to što smo tog 5. oktobra uradili", zaključio je Đilas.

(Beta, 06.05.2026)