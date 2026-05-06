Srednji kurs dinara za evro 117,3773 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće u sredu, 6. maja, 117,3773 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,1 odsto, kao i od početka godine. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u utorak viši je za 0,2 odsto i iznosi 100,3528 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 1,5 odsto nego pre mesec dana, a na godišnjem nivou za 3,1 odsto, dok je od početka godine niži za 0,4 odsto.