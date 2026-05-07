TOK tražio saslušanje kineskih izvođača, MUP ignorisao

Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) zatražilo je od MUP-a i u predistražnom i u istražnom postupku da ispita odgovorna lica u kineskim kompanijama koje su bile angažovane na projektu modernizacije i rekonstrukcije pruge od Novog Sada do državne granice sa Mađarskom, ali to nije učinjeno, preneo je nedeljnik Radar.

Od početka septembra 2025. do kraja marta ove godine Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) je dostavljeno osam zahteva za pružanje potrebnih obaveštenja, a posle nedavnog sastanka sa predstavnicima Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK) i Poreske policije poslat je novi zahtev, navode u TOK-u za Radar.

"Kao rezultat ovog sastanka SBPOK-u i Poreskoj policiji je 7. aprila dostavljen novi zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja, kojim su objedinjeni svi prethodni zahtevi. Ovim sastankom nije obnovljen niti nastavljen rad Udarne grupe. Prikupljanje potrebnih obaveštenja biće preduzeto u okviru redovnog rada i aktivnosti SBPOK-a i Poreske policije", naveli su u Tužilaštvu.

Dodali su da će sva odgovorna lica izvođača i podizvođača koja su bila deo istrage biti ispitana u narednom periodu.

Godinu i po dana prošlo je od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu i tragedije u kojoj je stradalo 16 osoba, a teško je povređena još jedna.

Viši sud u Novom Sadu obustavio je postupak protiv šestoro osumnjičenih, među kojima je troje nekadašnjih državnih funkcionera – bivši ministar Goran Vesić, njegova pomoćnica Anita Dimoski i Jelena Tanasković, nekadašnja direktorka državne kompanije Infrastruktura železnice Srbije (IŽS), dok je protiv sedam osoba, među kojima je i Nebojša Šurlan, bivši direktor IŽS, optužnica potvrđena. Početak suđenja još nije zakazan.