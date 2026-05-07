Bajern se kasno probudio u Minhenu: PSŽ u finalu Lige šampiona

Fudbaleri PSŽ-a plasirali su se u finale Lige šampiona nakon što su u gostima remizirali sa Bajern Minhenom – 1:1.

Francuski tim je slavio u prvom duelu (5:4), pa su sa ukupnih 6:5 obezbedili meč za titulu. Videli smo potpuno drugačiju utakmicu u odnosu na prvi susret u Parizu, kada je viđen pravi speltakl i goleada. PSŽ je već u trećem minutu imao vođstvo na semaforu. Kvarackelija je prošao po levoj strani i pronašao Usmana Dembela koji je bio precizan i savladao Manuela Nojera. Bajern je imao prilike da izjednači preko Olisea u 15. i Musijale u 44. minutu, a sa druge strane