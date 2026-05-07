Miomir Kecmanović u drugom kolu mastersa u Rimu

Srpski tensier Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolu mastersa u Rimu nakon pobede nad Daliborom Svrčinom u dva seta 6:3, 6:2.

Meč je trajao 85 minuta, a u prvom setu je viđeno čak šest brejkova, od kojih je jedan više od protivnika napravio srpski teniser. U drugom setu viđeno je duplo manje brejkova, a ponovo je jedna više od protivnika napravio Kecmanović. Kecmanovića u narednoj rundi takmičenja čeka 12. nosilac – Andrej Rubljov.