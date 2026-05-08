Premijer Slovačke Robert Fico izjavio je danas u Moskvi da se u evropskim zemljama izvrće istorija i da nema dovoljno poštovanja prema događajima iz Drugog svetskog rata.

On je, po dolasku u Moskvu povodom proslave Dana pobede, ocenio da ne postoji narod koji toliko snažno oseća ono što se događalo tokom tog rata kao ruski narod, prenosi Sputnjik. Fico je poželeo Rusima da sačuvaju to osećanje i da im se ne dogodi ono što se, kako je naveo, sada dešava u Evropi, gde se istorija iskrivljuje. Premijer Slovačke izjavio je da mu je drago što boravi u Moskvi povodom proslave Dana pobede. On je naglasio da su narodi bivšeg Sovjetskog