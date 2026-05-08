Gujaničić: Zahtev Srbije MOL-u da rafinerija radi - nerealan

Država, kao manjinski akcionar u Naftnoj industriji Srbije (NIS), ima nerealne zahteve od potencijalnog kupca, mađarske kompanije MOL, da Rafinerija u Pančevu radi određenim kapacitetom, rekao je glavni broker Momentum Securitiesa Nenad Gujaničić.

On smatra da bi država, umesto toga, trebalo da koristi instrumente regulacije tržišta, među koje spada kreiranje poslovnog ambijenta, ali i određivanje maksimalnih cena ili nivoa rudne rente. "Nije realno da u bilo kom biznisu njegov vlasnik prihvata određene obaveze čije ispunjavanje zavisi od tržišnih trendova, a to posebno važi u delatnostima koje zavise od veoma promenljivih cena sirovina, kao što je nafta", rekao je Nenad Gujaničić za Betu, povodom spornih