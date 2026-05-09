Remi Železničara i Radnika

Fudbaleri Železničara i Radnika odigrali su danas u Pančevu nerešeno 1:1, u 35. kolu plej-auta Super lige Srbije.

Poveo je Radnik golom Borka Duronjića u četvrtom minutu, dok je izjednačenje domaćem timu doneo Janko Jevremović pogotkom u 78. minutu. Oba tima su meč završila sa igračem manje na terenu. Prvo je kod Železničara Nemanja Vidojević dobio direktan crveni karton u trećem minutu, da bi u 44. minutu kod Radnika drugi žuti karton zaradio Martin Novaković. Železničar je četvrti sa 57 bodova, a Radnik je na sedmom mestu sa 45 poena. U narednom kolu, Železničar će gostovati