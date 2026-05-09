Blagojević o penalu za OFK: Biće dosta diskusije…

Partizan je ugostio OFK Beograd, a "mali" beogradski derbi petog kola plej-ofa Super lige Srbije okončan je nerešenim rezultatom 1:1, pa crno-beli ostaju na trećem mestu iza Vojvodine. „Jako smo želeli i bili veoma motivisani da dođemo do tri boda.

Nažalost, nije došlo do toga. Lepo je sve krenulo, dobro smo sprovodili plan igre. Dali smo gol rano. Ulazili smo u dosta dobrih situacija“, počeo je Srđan Blagojević obraćanje novinarima. Nastavio je trener Partizana o ostalim okolnostima kojima nije bio zadovoljan. „Dogodila se ta situacija u 16 metara oko koje će verovatno biti dosta diskusije, kao i dosta spornih momenata u ovoj utamici, poput one sa Polterom na kraju. To nas je poremetilo, naročito psihološki,